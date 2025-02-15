Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın zam şaşkınlığı

AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın Galatasaray'da aldığı zam karşısında şaşırdığı söyleniyor.

Kaan Ayhan, AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gördü

Geçen sene de Sparta Prag maçında takımını 10 kişi bırakmıştı

Galatasaray'da zam aldı

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Kaan Ayhan karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Kaan Ayhan geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Sparta Prag karşısında da kırmızı kart görmüş ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Milli oyuncuya sarı-kırmızılı ekipten zam sürprizi geldi.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'te yer alan habere göre, Kaan Ayhan eleştirilen performansına rağmen yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesi sonrası ciddi bir zam aldı. 800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın maaşının 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken 1.5 milyon euroya yükseltilmesine şaşırdığı belirtildi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında galip gelemedi.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 20 Şubat'ta İstanbul'da konuk edecek ve rövanşta işleri tersine çevirmeyi umacak.