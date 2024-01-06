Galatasaray'da Icardi'nin ayrılmak istediğini açıkladılar: 'Mesaj gönderdi'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi için İtalyanlardan şaşırtan bir iddia geldi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldızın İtalya'ya dönmek için mesaj gönderdiği aktarıldı.

Ne oldu?

İtalyan basınında da Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport’un, “Icardi mesaj gönderdi, geri dönmek istiyor” başlıklı haberinde, Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara aracılığıyla eski takımı Inter’e geri dönmenin yollarını aradığı, ancak Milano kulübünden olumsuz yanıt aldığı duyuruldu.

2026 yılına kadar sözleşmesi var

Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen 30 yaşındaki santrforun bonservisini bu yaz döneminde 10 milyon Euro karşılığında PSG’den alan Galatasaray’ın, yıldız futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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Icardi'nin bu sezonki performansı

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması ile toplam 27 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu söz konusu müsabakalarda 17 kez gol atıp 6 kez de asist performans ortaya koydu.