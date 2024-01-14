Galatasaray'da Icardi'den kötü haber! Ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğa oynadığı futbolla ve attığı gollerle büyük bir damga vuran Mauro Icardi, bu sezon yaşadığı sakatlık yüzünden sahalardan bir süre uzak kaldı.

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız golcüsünün ne zaman döneceği belli olurken derbiyi kaçırma ihtimali bulunuyor.

Derbiyi kaçırabilir

Fanatik'in haberine göre; Icardi'nin dönüş tarihi 21 Ocak'taki Trabzonspor sınavı olarak planlanıyordu. Ancak kötü haber geldi... Tedavi ve geri dönüş sürecinde henüz istenen seviyeye gelinemediği, bu nedenle Arjantinli yıldızın Trabzon maçını da kaçırma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

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Döneceği tarih belli oldu

Icardi’nin ay sonuna doğru; 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep sınavlarında geri dönebileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.

Okan Buruk: 'Bir süre dinlendireceğiz'

Buruk, "Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla ayağındaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz" yorumunu yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 1-1 sona eren Sivas mücadelesinde de forma giyememişti.