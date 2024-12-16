Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi: Tesislere bile gelmedi

Galatasaray'da gözden çıkarılan Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı ve tesislere gelmedi.

Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı

Bunun ardından tesislere gelmedi

Ziyech'in ara transfer döneminde veda edebileceği söyleniyor

NE OLDU? Sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeyle Galatasaray'a imza atan Hakim Ziyech takımda gözden düştü. Faslı oyuncunun ara transfer döneminde takıma veda edebileceği söyleniyor Trabzonspor maçından önce sürpriz bir gelişme yaşandı.

BÜYÜK RESİM: TRT Spor'un haberine göre Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer almayacak. Dün konuyla ilgili bilgilendirilen Ziyech bugün tesislere gitmedi.

DAHA FAZLASI: Bu sezon 11 maça çıkıp sadece 320 dakika süre alan Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, 16 Aralık'ta Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında oynayacak.