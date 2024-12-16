Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi: Tesislere bile gelmedi

- Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı
- Bunun ardından tesislere gelmedi
- Ziyech'in ara transfer döneminde veda edebileceği söyleniyor
NE OLDU? Sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeyle Galatasaray'a imza atan Hakim Ziyech takımda gözden düştü. Faslı oyuncunun ara transfer döneminde takıma veda edebileceği söyleniyor Trabzonspor maçından önce sürpriz bir gelişme yaşandı.
BÜYÜK RESİM: TRT Spor'un haberine göre Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer almayacak. Dün konuyla ilgili bilgilendirilen Ziyech bugün tesislere gitmedi.
DAHA FAZLASI: Bu sezon 11 maça çıkıp sadece 320 dakika süre alan Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.
SIRADA NE VAR? Galatasaray, 16 Aralık'ta Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında oynayacak.