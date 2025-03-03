Galatasaray'da Cuesta krizi! Ortalık karıştı, 26 milyon euroluk hüsran...

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybeden Galatasaray'da Carlos Cuesta krizi yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da futbolcuların gözle görülür düşüşü dikkat çekti. Skorer'de yer alan habere göre kadroya bu sene dahil olan Jakobs, Cuesta, Jelert'in performansı eleştiri topladı.

Sarı-kırmızılı takım 3 futbolcuya toplamda 26 milyon Euro bonservis ödedi.

Jelert'e ne kadar ödendi?

Galatasaray, Jelert'in transferi için Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis ödeyecek. 5 sezonluk imza için Jelert'e ilk sene 900 bin Euro maaş verilecek ve her sezon 100 bin Euro zam yapılacak.

Haberin devamı aşağıda

Geldiği günden beri özellikle fiziki durumu tartışılan Jelert ilk 11'de yer almakta zorlandı.

Cuesta'ya ne kadar ödendi?

Sarı-kırmızılı takımda son dönemin en eleştirilen ismi Cuesta için 8 milyon Euro bonservis bedeli verilecek.

3.5 yıllık sözleşme imzalanan Kolombiyalı futbolcu için yıllık ortalama 1.5 milyon Euro maaş ödenecek.

30. saniyede penaltı yaptı

Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta 30 saniyede penaltıya sebep oldu.

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı.

Kolombiyalı futbolcunun maç puanının 4.8 olması dikkat çekti.