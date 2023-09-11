Son şampiyon Galatasaray'da kadro revizyonu tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da yeni sezonda yine şampiyonluk planları yapılırken takımdaki bazı oyuncularla yolun sonuna gelindi. Sarı-Kırmızılı ekip, bu kapsamda Fransız sağ bekle de yollarını ayırma noktasına geldi.

Gözden çıkarıldı

Fanatik'in haberine göre yabancı sayısı 15'e yükselen Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda. Sacha Boey'a formasını kaptıran Leo Dubois gözden çıkarıldı. Süper Lig'den bazı kulüpler ve Katar'tan teklifler var. Fransız oyuncunun menajeri geçen hafta İstanbul'a gelmişti. Fransız oyuncu ve menajeri Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştirecek. Dubois, takımla çalışmalara devam etse de ayrılığın bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Pendikspor, Eyüpspor, Başakşehir ve bazı Süper Lig kulüpleri tecrübeli sağ beki kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de Galatasaray'la görüşmelerini sürdürüyor. Katar'dan bazı kulüplerin de Dubois'le ilgilendiği gelen haberler arasında...

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2.5 milyon Euro ödendi

Leo Dubois geçen sezon başında Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Fransa'da Nantes alt yapısında futbola başlayan 28 yaşındaki futbolcu 2018 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Dubois bir dönem performansıyla Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmişti. Fransız sağ bek 13 kez Fransa A Milli Takım forması giydi.