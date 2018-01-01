Canlı Skorlar
Transfer

Galatasaray, Çin'de oynayan Alan Carvalho'ya yöneldi

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Galatasaray'da forvet bölgesi için birçok aday üzerinde durulurken, son olarak Çin'de oynayan Alan Carvalho ismi gündeme geldi.

Ligde ve Avrupa'da santrfor bölgesinin eksikliğini fazlasıyla çeken Galatasaray, devre arasında bu bölgeye takviye yapıp kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda iki forvet birden alacak.

Fanatik 'te yer alan habere göre; liste başındaki ilk isim Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvolho. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi devre arasında sona eriyor. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın Çin'e gidip bu transfere son noktayı koyması bekleniyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

Editörün Seçtikleri

Carvalho, bu sezon GZ Evergrande formasıyla 22 maça çıkıp 19 gol attı, 8 de asist yaptı.

 

Sonraki haber:
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kurası çekildi
Sonraki haber:
Beşiktaş, Ryan Babel ile sözleşme uzatıyor
Sonraki haber:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Sonraki haber:
CANLI | BeIN Sports Haber izle
Sonraki haber:
Trabzonspor'dan VAR isyanı
Kapat