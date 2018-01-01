Galatasaray, Çin'de oynayan Alan Carvalho'ya yöneldi
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Ligde ve Avrupa'da santrfor bölgesinin eksikliğini fazlasıyla çeken Galatasaray, devre arasında bu bölgeye takviye yapıp kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda iki forvet birden alacak.
Fanatik 'te yer alan habere göre; liste başındaki ilk isim Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvolho. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi devre arasında sona eriyor. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın Çin'e gidip bu transfere son noktayı koyması bekleniyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.
Carvalho, bu sezon GZ Evergrande formasıyla 22 maça çıkıp 19 gol attı, 8 de asist yaptı.