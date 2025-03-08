Galatasaray cephesinden Mourinho'ya: "Rangers maçında zıplayışını izledik"

Mourinho'nun "maymun gibi zıpladılar" benzetmesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kriz yaratırken "zıplama" gündemi hala sürüyor.

Mourinho, Galatasaray yedek kulübesine "maymun gibi zıpladılar" demişti

Galatasaray cephesinden karşılık geldi

Eray Yazgan, Mourinho için "Rangers maçında zıplayışını izledik" dedi

NE OLDU? Jose Mourinho'nun Galatasaray'la berabere kaldıkları derbinin ardından sarı-kırmızılı yedek kulübesi için söylediği "maymun gibi zıpladılar" ifadesi iki kulüp arasında kriz yaratmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan Mourinho'ya yönelik olarak gündem yaratacak açıklama geldi.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine sezon başından bu yana verimeyen 10 penaltı ve 11 tane kırmızı kart olduğunu söyledi. Kale Arkası YouTube kanalında Ersin Düzen'e konuşan Eray Yazgan şunları söyledi: "Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Rangers maçında Talisca’nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho’nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik."

"Siz Türkler şöylesiniz böylesiniz derseniz bu ırkçı söylemdir. Allah kimseyi, Türk halkına edilen hakaretleri savunmak durumunda bırakmasın. Acun Ilıcalı başta olmak üzere bu gayretin içindeler. TFF, 42. maddeden sevk etmeliydi Mourinho’yu."

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"Fenerbahçe'ye bir takım iteklemeler olmazsa, ciddi puan kaybederler. Fenerbahçe’nin rakiplerine 26 haftada 10 penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş."

"Fenerbahçe 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken hiç görmemiş. Ligin kırmızı gösterilmeyen tek takımı. Toplam 39 tane sarı kart gösterilmemiş. Bu sarı kartların 6 tanesinin çift sarıdan kırmızı olması lazım. Ayrıca 5 tane direkt kırmızı kartları verilmedi."

"Puan farkı 8'den 4'e düştü diye panik havası var. Ama bu puan farkını 8'e çıkaran da yine bu takım, bu hoca, bu yönetim. 8 puan fark da açarız 18 puan da açarız. Asıl panik yapması gereken bizim rakiplerimiz."

"Son 3 ayda TFF'ye 17 tane başvurumuz oldu. Hiçbirisine yanıt almadık. Yayıncı kuruluş tam 9 defa Kasımpaşa tribünlerinin ettiği küfürlerden dolayı sesi kıstı. Sonra sevklere bakıyoruz. Bu küfürlerden dolayı sevk olmamış."

"Bizim için yabancı hakem veya yerli hakem fark etmiyor. Yeter ki iyi hakem olsun. Bizim duruşumuz bu. Sadece bir isim olmasın. Vincic. Onu da geldiler, bizim maçımıza verdiler."