Galatasaray cephesinden İspanya'ya Mourinho açıklaması: "Ben bir insanım, maymun değil"

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesi hakkında İspanyol basınına konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

Mourinho, sarı-kırmızılı yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" dedi

Gomez, "Ben bir insanım, maymun değil" yanıtını verdi

NE OLDU? Galatasaray ile Fenerbahçe kritik derbide golsüz berabere kalırken maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesini yapmıştı. Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Ismael Garcia Gomez, El Larguero programında şunları söyledi: "Mourinho'nun sözleri sportif değildi ve tamamen yersizdi. Onun ne demek istediğini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim. Bu benzetmeyi neden yaptığını bilmiyorum. Maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle bazı insanların duygularını göstermesi elbette normaldir, ancak bu, onların kulübesinde de oldu. Mourinho'nun söylediklerinden memnun olmadığına inanıyorum."

Ismail Garcia Gomez, Rams Park'ta yüksek güvenlik önlemleri altında oynanan mücadele hakkında, 2022'den beri İstanbul'da olduğunu ve geçen sene 1-0 Fenerbahçe'nin kazandığı derbide dahil böyle bir atmosfer yaşamadığını söyledi: "O durumda bile bu derbiye verilen önemi yaşamamıştım."

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Ismail Garcia Gomez bu durumun baş sorumlusunun Jose Mourinho olduğunu ifade etti.