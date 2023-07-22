Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı! İşte detaylar

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Cedric Bakambu, Galatasaray'a transfer oldu

Bugün 23.30'da İstanbul'a gelecek

1 ay önce Al Nasr'a transfer olmuştu

NE OLDU? Galatasaray, Cedric Bakambu transferini duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 1 ay önce Al Nasr ile 3,5 milyon euro'ya el sıkışan Bakambu'yu bu gece 23.30'da İstanbul'a getirecek. Ailesinin Avrupa'da kalmak istemesi üzerine Al Nassr transferinden vazgeçen oyuncu, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BÜYÜK RESİM: 32 yaşındaki golcü, daha önce iki farklı organizasyonda gol kralı oldu. 2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı. Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.