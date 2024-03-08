Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam kritik bir maça daha çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin flaş ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Google'da Galatasaray taraftarları ve diğer futbolseverler Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı izle aramalarını yaptırıyor. Müsabaka ile ilgili tüm detayları GOAL Türkiye bildiriyor.
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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gelecek maç
Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray - Çaykur Rizespor
|8 Mart Cuma
|20.00
|beIN SPORTS 1