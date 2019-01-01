Galatasaray Bruma'dan para kazanmaya devam ediyor
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RB Leipzig'den PSV'ye transfer olan Bruma'dan Galatasraay hala para kazanmaya devam ediyor.
Portekizli oyuncu, 5 sezon önce henüz 19 yaşında iken sarı kırmızılılara imza atmıştı.
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24 yaşındaki Portekizli oyuncu Leipzig’den, PSV Eindhoven Kulübü'ne transfer olurken Hollanda ekibi 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Hürriyet'in haberine göre; bu transferden yetiştirme payı alacak olan sarı kırmızılıların kasasına 337 bin euro (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) girecek.