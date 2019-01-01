Galatasaray Bruma'dan para kazanmaya devam ediyor

Bruma, RB Leipzig'den PSV'ye transfer olurken Galatasaray da bu anlaşmadan yetiştirme bedeli alacak.

'den 'ye transfer olan Bruma'dan Galatasraay hala para kazanmaya devam ediyor.

Portekizli oyuncu, 5 sezon önce henüz 19 yaşında iken sarı kırmızılılara imza atmıştı.

24 yaşındaki Portekizli oyuncu Leipzig’den, PSV Eindhoven Kulübü'ne transfer olurken ekibi 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hürriyet'in haberine göre; bu transferden yetiştirme payı alacak olan sarı kırmızılıların kasasına 337 bin euro (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) girecek.