Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlamadan önce Galatasaray ve Beşiktaş, ilk resmî maçlarına çıkıyorlar.

Geçtiğimiz sezonun Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

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Peki Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dev derbi ile ilgili tüm detayları goal.com/tr aktarıyor...

Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Galatasaray-Beşiktaş maçı, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.