Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı izle

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta dev bir müsabakaya sahne oluyor... Milli maç arası ve Avrupa kupalarının ardından Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş, derbi maçında karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, derbi öncesinde ligde 25 puanla lider durumda. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 20 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takımın mücadelesi, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

Jose Mourinho'dan derbi yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam oynanan Bodrum FK maçının ardından Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Haberin devamı aşağıda

Derbi maçını izlemek için stadyuma gitmeyeceğini açıklayan Portekizli hoca, "Derbi için stadyuma gitmeyeceğim. Çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak çünkü biz maçımızı kazandık" sözlerini sarf etti.

Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ve TOD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Beşiktaş 28 Kasım Pazartesi 20.00 beIN SPORTS 1 ve TOD

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE