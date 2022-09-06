Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 14. haftaya dek olan programı açıklamasıyla beraber derbi tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 6-14. haftanın maç programlarını açıklamasının ardından tarihi büyük bir merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisinin zamanı da netleşti.

Ligde geride kalan beş haftayı 13 puanla ilk sırada yer alan Beşiktaş'ın, son dakikalarda attığı gollerle zirve yarışında yoluna devam eden Galatasaray'a konuk olduğu 13. hafta karşılaşması 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

İki takımın bu karşılaşma öncesindeki fikstürü ise şu şekilde:

Beşiktaş

Beşiktaş-Başakşehir

İstanbulspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Giresunspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Trabzonspor

Hatayspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Ümraniyespor

Galatasaray