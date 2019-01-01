Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövan karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşma Portekiz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
21 Şubat Perşembe günü Luz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.
Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray, Portekiz'den Avrupa Ligi son 16 turu biletini almak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
Galatasaray 1-0 kazanması halinde tur atlayan taraf Benfica olacak. 2-0, 3-1, 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetler sarı kırmızılı takımı son 16 turuna taşıyacak.
Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde tur atlayan taraf Portekiz ekibi olacak.
Sarı kırmızılıların mücadeleyi 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda kazananın belirlenmemesi halinde son 16 turuna çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.