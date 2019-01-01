Galatasaray, Belhanda için ödeme yapmaya devam ediyor

Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncunun sözleşmesindeki maddeler sebebiyle Dinamo Kiev'e ödeme yapmaya devam ediyor.

, Younes Belhanda'yı 2017 yılında Dinamo Kiev'den 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Faslı oyuncu ile 2 şampiyonluk kazanan sarı kırmızılılar, Belhanda'nın sözleşmesindeki özel maddeler sebebiyle kulübüne ödeme yapmaya devam ediyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray, Dinamo Kiev'e 2 sezon içerisinde ek olarak 1 milyon 750 bin euro daha ödedi.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Belhanda için verilen primi de katlamış oldu.

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Ayrıca 75 maç barajını geçen Faslı oyuncu, bir başka özel madde üzerinden Ukrayna ekibine bir miktar para daha ödenmesini sağladı.

Buna göre Belhanda için yapılan toplam harcama 9 milyon 750 milyon euro oldu.

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 77 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.