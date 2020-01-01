Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz midesinden ameliyat oldu.
Başarılı bir operasyon geçiren Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Ameliyatın ardından sarı kırmızılı ekipten yapılan yeni açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, cuma günü taburcu edilmişti.
Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/bHdJUHomyZ? Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2020