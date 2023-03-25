Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, ayak oyunlarına gelmeyeceğini söylerken takımına inanıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, ayak oyunlarına gelmeyeceğinin vurgusunu yaparken “Doğruları söylememizden korkmayın!” dedi.

Ne söylendi?

Dursun Özbek, ”Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem.

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

“Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. Takımın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış.

“Takımın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Her şeyi planlamışlar, ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın, bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesaplamamışlar.

“Şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar" dedi.

“Galatasaray’ı herkes çok iyi bilir!”

Takımına güvendiğinin altını çizem Dursun Özbek, “Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam.

"Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir.

“Konsantrasyonumuzu kaybetmeden tüm taraftarlarlarımızla birlikte Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.