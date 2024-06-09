Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere konuşan Özbek, dün akşam Habertürk'te canlı yayına çıkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Dursun Özbek ne söyledi?

Dursun Özbek konuyla ilgili şunları söyledi:

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"Dün akşamki televizyon konuşmasına dönelim, iki başarısız başkan konuşuyor. Kendi dönemlerinde Galatasaray en çok şampiyon olduğu dönemleri yaşadı.

Bunun ezikliğini yaşıyorlar. İleride de Galatasaray şampiyonlukları görmeye devam edecekler. Başarı silsilesi ayarlarını bozdu diye düşünüyorum."

'Ali Bey haddini bilsin!'

"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez.

"Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!

"Aziz Yıldırım ikili mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Dursun Özbek hakkında ne demişti?

Aziz Yıldırım dün akşamki canlı yayında, "Ben Dursun Özbek'e çok şey söyledim, sinek ikili dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç ise, "Dursun Özbek'e zaten herkes istediğini söyler, o kolay" sözlerini sarf etmişti.