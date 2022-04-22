Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçimde aday olabilecek mi?

10. Asliye Hukuk Mahkemesi genel kurulda alınan kararların geçersiz sayılmasına ve seçimin iptaline yönelik idari tedbir kararını kaldırdı.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul daha önce planlandığı gibi 30 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Genel kurulda mali yönden ibra edilen, fakat idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi kulüp tüzüğü uyarınca olağanüstü seçime gitme kararı almıştı.

Ancak Burak Elmas önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek seçimde başkanlığa yeniden aday olamayacak.

Burak Elmas 30 Nisan'daki seçimde aday olabilecek mi?

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Burak Elmas'ın 30 Nisan'da yarışmasının mümkün olmadığını, ancak bir sonraki seçimde aday olabileceğini belirtti.

"Mahkeme, Galatasaray'ın önünü açtı. 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Bunun dışındaki nüansları bugün kulüpte başkanımızla birlikte görüşeceğiz. Aramızda bir fikir alışverişinde bulunacağız. Seçimin gerçekleştirilmesi konusunda bir tartışma olmadığını kamuoyuna duyuracağız. Hakim şöyle bir karar verdi. Tedbir kararı kaldırdı. Ama şu detaya dikkat çekti, "kısmen kaldırıyorum" dedi. Seçim yapılacak, bunda bir kuşku yok. Bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl, daha doğrusu bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Bu hüküm yönünden bir tedbir koydurdu. Yani Burak Elmas bundan sonraki yapılacak seçimlere katılma hakkına sahip olacak. Seçilme hakkı kazandı. Divan Kurulu'nun listeleri alma dönemi bitti. Yargıcın verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme ihtimali yok. Bu seferlik geçti. Bundan sonra mesela önümüzdeki sene bir seçim olursa Burak Elmas ve arkadaşları seçime katılabilirler."

Neler yaşandı?

Galatasaray kongre üyesi Fırat Develioğlu'nun Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı davanın dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Nisan'daki seçim hakkında tedbir kararı almıştı.

Sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu ve Genel Kurulu'nda yer alan üyeler ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ekibinde yer alan hukukçular harekete geçerek bu karara yönelik itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesiyle tedbir kararı kaldırıldı.

Fırat Develioğlu ise dava açma sebebini şu şekilde açıklamıştı:

"Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur."