Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesi başkan adaylığını açıkladı.

Galasaray Spor Kulübü'nde Mayıs ayında yapılması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi bir isim daha başkan adaylığını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde aday olacağını ifade etti.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu neler söyledi?

Salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Mart ayı Divan Kurulu toplantısında söz alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

"Seçildiğimiz tarihten bu yana verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz. Galatasaray'a hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Tüm tenkit ve algılara karşı dik durup, üç yıl boyunca layıkıyla görevimizi yerine getirdik.

Bugün alnımız dik olarak görevimizi devrediyoruz. Bize vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum."

"Talep ve teveccühlere kayıtsız kalmayacağım"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu adaylığını bu sözlerle duyurdu.

"Biz her şeyimizi Galatasaray'dan alan insanlarız. Artık hepimiz, Galatasaray'dan aldıklarımızı geri verme zamanına geldik. Ben camianın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere kayıtsız kalmayacağım.

Seçim tarihi belli olduğu zaman, görev verilmesi halinde bu görevden kaçmayacağım. Bu konuda çalışmalar ve projeler içinde olduğumu beyan etmek istiyorum.

Galatasaray'ın en büyük avantajı, Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahip olmasıdır. Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değil. Her kim böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanımıyor demektir.

Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek, güç birliği sağlayarak, hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki dirayetli bir temsil gösteren, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim."

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden 1975 yılında mezun olan Hamamcıoğlu, 1980 yılında Sorbonne Üniversite'sinde İşletme bölümünü tamamladı.

1981 ile 1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992-2012 yılları arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak çalışmalar yaptı.

Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu'nun başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002'de Mehmet Cansun'un başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaptı.

Hamamcıoğlu ayrıca, TÜSİAD, Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyeliği yapmaktadır. Fransız ve İngilizce bilen Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.