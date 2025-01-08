Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sekiz puan önünde olan ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da zaferi hedefleyen sarı-kırmızılı takım, bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, Çağdaş Atan yönetimindeki iddialı takımlardan biri olan Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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Peki Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde bu akşam Başakşehir'i konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Başakşehir 8 Ocak Çarşamba 20.30 ATV

Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Sallai, Osimhen, Batshuayi.

Başakşehir: Volkan, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Figueiredo, Piatek.