Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası mesaisinin ardından takımlar tekrar yüzünü Trendyol Süper Lig'e dönüyor. Ligde Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, cuma akşamı Başakşehir'e karşı sahaya çıkıyor. Birçok kullanıcı Google'da Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda ve Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle şeklinde aramalar yaptırıyor. Haberin devamı aşağıda Kritik karşılaşmayla ilgili tüm detayları ise goal.com/tr bildiriyor. İşte detaylar... Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cuma akşamı Başakşehir'i konuk edecek. Gelecek maç Spor Toto Süper Lig GAL IBS Maç önizlemesi Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray - Başakşehir 10 Şubat Cuma beIN SPORTS 1