Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Can Özer
Galatasaray & BasaksehirGetty/GOAL
Galatasaray - Istanbul BasaksehirGalatasarayIstanbul BasaksehirSpor Toto Süper Lig

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası mesaisinin ardından takımlar tekrar yüzünü Trendyol Süper Lig'e dönüyor.

Ligde Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, cuma akşamı Başakşehir'e karşı sahaya çıkıyor.

Birçok kullanıcı Google'da Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda ve Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle şeklinde aramalar yaptırıyor.

Haberin devamı aşağıda

Kritik karşılaşmayla ilgili tüm detayları ise goal.com/tr bildiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cuma akşamı Başakşehir'i konuk edecek.

Gelecek maç

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Galatasaray - Başakşehir10 Şubat CumabeIN SPORTS 1
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