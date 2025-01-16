Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini rekor seviyeye çekti

Galatasaray birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için Lazio'nun teklifini komik bulurken talep ettiği bonservisi belirledi.

Barış Alper Yılmaz birçok Avrupa ekibinin radarında

Lazio'nun transfere ayırdığı rakam komik bulundu

Galatasaray talep ettiği bonservisi belirledi

NE OLDU? Son oynanan Başakşehir maçında galibiyetin mimarlarından biri olarak bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de artıyor. Ancak Galatasaray ise Barış Alper'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapatmış durumda. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için sezon sonunda gelecek ciddi teklifleri dinleyecek.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Everton, Aston Villa, Newcastle United, West Ham United ve Lazio, Barış Alper Yılmaz için devrede olan kulüplerden bazıları.

Lazio, Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray bu rakamı komik buldu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüplerine kapıyı en az 30 milyon euro'dan açacak. Barış Alper Yılmaz'ın transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Sacha Boey'un rekoruna ortak olacak.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı sadece ekonomik anlamda değil, sahada sağladığı katkı nedeniyle de sezon sonuna kadar elinde tutmayı hedefliyor. Genç futbolcunun geleceği, sezon sonunda gelecek tekliflere göre şekillenecek.