Galatasaray, Barcelona maçı öncesi ölümcül silahına yeniden kavuşuyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kapsamında önümüzdeki salı günü İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sport gazetesi, Galatasaray'ın sevindirici bir haber aldığını belirtti. Buna göre, yıldız oyuncu Victor Osimhen, adduktor kası sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra takımla kısmi olarak çalışmaya döndü.

Osimhen'in dönüşü ileriye doğru atılmış bir adım niteliği taşıyor ve Barcelona karşısında forma giyebilme ihtimalinin kapısını aralıyor.

Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa maçı, Galatasaray açısından Barcelona mücadelesi öncesinde oyuncularının durumunu görebilmek için son fırsat olacak.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Osimhen antrenmanların bir bölümüne katıldı, ardından bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Galatasaray, oyuncunun iyileşme sürecini temkinli bir şekilde yönetiyor ve yıldız oyuncusunun Kasımpaşa karşısında süre alıp almayacağına ya da doğrudan Barcelona maçı için saklanıp saklanmayacağına dair bir karar vermesi gerekiyor.

Ayrıca, kolektif antrenmanlara tam olarak dönmeden önce o da bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo'nun durumunda da olumlu gelişmeler bulunuyor.

Galatasaray cuma akşamı maçını oynayacak, Barcelona ise İspanya Ligi'ndeki Getafe maçını cumartesi günü oynayacak. Böylece Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde bir gün daha fazla dinlenme imkânı elde edecek.

Türk ekibi şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşamıyor; 6 hafta sonunda 13 puanla Türkiye Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, açılış maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olarak galibiyet elde edemedi.