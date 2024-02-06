Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle

Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig büyük bir heyecanla devam ederken gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.

Ligde Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u konuk ediyor.

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Tüm detayları ise goa.com/tr bildiriyor...

Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bu akşam Bandırmaspor'u konuk ediyor.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Muhammet Ali Meteoğlu'nun yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.