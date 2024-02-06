Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig büyük bir heyecanla devam ederken gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.
Ligde Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u konuk ediyor.
Birçok kullanıcı Google'da Galatasaray Bandırmaspor maçı hangi kanalda ve Galatasaray Bandırmaspor canlı izle aramasını yapıyor.
Tüm detayları ise goa.com/tr bildiriyor...
Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bu akşam Bandırmaspor'u konuk ediyor.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Hakem Muhammet Ali Meteoğlu'nun yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Galatasaray - Bandırmaspor
|6 Şubat Salı
|20.45
|A Spor