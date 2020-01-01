Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi

Galatasaray, YouTube kanalındaki abone sayısını iki katına çıkararak 1,5 milyon abone ile Avrupa genelinde spor kulüpleri arasında ilk 10'a girdi.

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var.

, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken, ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumunda. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle 'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, 'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Daha fazla takım

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda EuroCup'ı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında EuroLeague ve erkeklerde 2016 yılında EuroCup'ı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.

Fenerbahçe'den yakın takip

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 12. sırada yer alan Fenerbahçe ise futbolda UEFA 'nde 2012-2013 sezonunda yarı final ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague'de ise Türk takımları arasında erkeklerde tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe, THY EuroLeague'de 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu.

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'nın 9,4 milyon abonesi var

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan spor kulübü sayısı her geçen gün artıyor. En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde ve Türkiye'de mücadele eden takımlardan oluşuyor.

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 9,4 milyon abonesi olan Barcelona, Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 5,7 milyon abonesiyle rakibi takip ediyor.

İngiltere'den 'un 4,6 milyon, 'ın 2,8 milyon, 'nin 2,5 milyon, 'in 1,8 milyon, 'nin 1,7 milyon ve 'ın 1,1 milyon YouTube abonesi var.