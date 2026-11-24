Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray'la Rams Global Stadyumu'nda karşılaşmak üzere salı günü İstanbul'a gidiyor. Maç, EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Galatasaray, formu düşen Villa için ciddi bir sınav

Türkiye şampiyonu maça formda çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi cumartesi günü Samsunspor'u 2-1 yendi. Bu turnuvada VfB Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçını kazanan Galatasaray, ligde de üst üste altı galibiyet elde etti. Buna karşın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında hâlâ 18. sırada bulunuyor, ancak 6. sıradaki rakibi Villa'nın yalnızca üç puan gerisinde. Sakat Victor Osimhen ve Rafa Leao'nun yokluğunda gözler Aleksey Batrakov'da olacak. Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dördü gol attı; bunların üçü RAMS Park'ta geldi.

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Villa zorlu bir dönemden geçiyor

Villa ise maça daha düşük bir moralle çıkıyor. Unai Emery'nin takımı cumartesi günü Sunderland'le 0-0 berabere kaldı ve Premier Lig'de 10. sırada yer alıyor. Bu ayın başlarında Barcelona'ya karşı aldığı 3-0'lık yenilgi de Avrupa'da telafi etmesi gereken bir kayba yol açtı. Emery'nin ekibi son beş maçında galibiyet alamadı. Ayrıca tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünde gol atamadığı için hücumda etkili olmanın yolunu bulması gerekecek.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ev sahibi ekipte Rafael Leao, Victor Osimhen ve Roland Sallai sakat.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçın tamamında ilk golü atan taraf oldu.

Aston Villa'nın son on Şampiyonlar Ligi maçında, maç başına ortalama 4,1 gol atıldı.

İngiliz takımları, Galatasaray deplasmanındaki son 10 maçlarının dokuzunu kazanamadı (6 yenilgi, 3 beraberlik).

Muhtemel 11'ler

Galatasaray (4231): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

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