Galatasaray

Arda Turan'ın alacağı ücret açıklandı

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Arda Turan Galatasaray 08062020
Sarı Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

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