Galatasaray - Antalyaspor maçı canlı izle

Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, maç eksiğiyle kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takım bu bağlamda bu akşam çok kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Rams Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki zorlu randevunun tüm detaylarını ise her zaman olduğu gibi goal.com/tr bildiriyor...

Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.