Galatasaray - Ankaragücü maçında Fatih Terim rekorunu egale edebilir

Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenmesi halinde Fatih Terim, 2011/2012 sezonundaki rekorunu tekrarlayacak

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu karşılaşma teknik direktör Fatih Terim için ayrı bir anlam taşıyor.

Sarı - kırmızılılar zorlu deplasmanda galip gelirse tecrübeli teknik adam 2011-2012 sezonunda gerçekleştirdiği üst üste 9 galibiyet rekorunu egale edecek.

Derbi sonrası yenilgiyi unuttu

17 Ocak'ta Vodafone Stadyumu'nda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu tarihten sonra ligde sahaya çıktığı 8 karşılaşmanın tamamında galip geldi. Ligde averajla lider olan Galatasaray bu süreçte, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor'u mağlup etti.

18 gol attı, 3 gol yedi

Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip kaleye 18 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Galatasaray eğer Ankaragücü'nü yenerse bir sonraki hafta Fatih Terim, Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında 10 maçlık rekor kırmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray'da parola mutlak galibiyet

Deplasmanda lig sonuncusu Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile tedavisi süren Omar Elabdellaoui kadroda yer almıyor.

Ankaragücü'nde ise geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Joseph Paintsil forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Atakan Çankaya'nın da forma giymesi beklenmiyor.

İki ekip arasında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.