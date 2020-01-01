Galatasaray, Andone'ye kavuşuyor

Florin Andone, sarı kırmızılıların son antrenmanında sahada adaptasyon çalışması yaptı.

, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile yapılan maçın tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

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Diğer oyuncuların ise salon çalışmasının ardından sahada pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Sakatlığı geçen Florin Andone'nin salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 25 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Konya'ya gidecek.