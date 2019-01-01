Galatasaray, Alanya'da 2 puan bıraktı: 1-1

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou ilk 11'ini sahaya sürdü. Yeni transferlerden Christian Luyindama ve Kostas Mitroglou, ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse 11'ine şans verdi.

Galatasaray adına karşılaşmada 2 şanssız an yaşandı. Mariano, 17. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Fernando Reges ise gördüğü sarı kartla birlikte 21. haftada oynanacak Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu beraberlikle birlikte puanını 36'ya yükselten Galatasaray, 2. sıradaki yerini korudu. Sarı kırmızılıların maç eksiği bulunan lider Başakşehir ile arasında 5 puanlık fark var. Alanyaspor ise 25 puanla 10. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

Maçın 2. dakikasında sağ kanattan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Mitroglou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

13. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

15. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cisse'nin önündeki iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

34. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Fernandes'in vuruşunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

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45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma'nın gelişine aşırtma şeklindeki sert şutunda, kaleci Muslera'yı aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının detayları az sonra...