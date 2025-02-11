Galatasaray-Adana Demirspor maçı Danimarka'yı karıştırdı!

30. dakikada tatil edilen Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması, Danimarka'da gündem oldu.

Adana Demirspor'un, Galatasaray ile oynadığı maçta görev alan yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'in Türkiye'deki bir kaç günlük serüveni, ülkesinde geniş yankı uyandırdı.

Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçta, penaltı kararına müdahale etmemesi gündem oluşturan Danimarkalı hakemin, ülkeden ayrılışı da sansasyonel oldu.

Danimarka basını geniş yer ayırdı

Skorer'in derlediği habere göre İstanbul Havaalanı'nda ısrarlı gazeteci sorularına cevap vermeden ayrılışı Danimarka basınında büyük yankı buldu. Ekstra Bladet'teki haberde "Karşılaşmanın VAR hakemi Sundberg, penaltının geçerli sayılması yönündeki nihai kararın alınmasında etkili olmuştu. Sundberg artık tüm Türk futbol gazetecilerinin konuştuğu adam oldu. Sosyal medyada da Sundberg ile ilgili bir çok paylaşım dolaşıyor" denildi.

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Bold internet sitesinde 'Garip: Gazeteci havaalanında Sundberg'le karşı karşıya geldi' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi: "Jakob Sundberg Türkiye'de ön plana çıktı. Sundberg'in, tartışmalı penaltı ilgili yorum isteyen bir Türk gazeteci tarafından kovalandığı görülüyor."

'Türkiye'de durum kesinlikle böyle değil!'

B.T internet sitesindeki haberde şu ifadeler kullanıldı: "Sundberg muhtemelen şu anda Danimarka'daki birçok kişi için pek bir şey ifade etmeyen bir isim. Ama Türkiye’de durum kesinlikle böyle değil. Adana Demirspor Başkanı istifa etti. Jakob Alexander Sundberg işte bu yüzden birdenbire aranan biri haline geldi.

Türk medyası bu adamı arıyor ve görüntülüyor, havaalanında kendisine sorular soruluyor. Danimarkalı hakem ise tamamen sessiz kaldı ve gergin bir gülümsemeyle bir yere, bir gazeteciye baktı."