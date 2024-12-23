Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile alakalı sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir bilgi geldi.

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona ererken Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.

El Nacional'de yer alan habere göre; Manchester United, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, sezonun ikinci yarısında Osimhen ile çalışmak istediği belirtildi.

Serbest kalma maddesini ödemek zorundalar

Manchester United'ın hücumdaki önemli isimlerden Marcus Rashford'un da devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.

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Ocak ayında transfer bombasını patlatmak isteyen Manchester United, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için ise 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek zorunda.

Kalacağını ima etmişti

Victor Osimhen ise geleceği ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara sezonu Galatasaray'da tamamlayacağı şeklinde yanıt veriyordu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında yıldız futbolcunun nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu.