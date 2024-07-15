Wanda Nara ile ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Maruo Icardi için sarı-kırmızılı kulübe son dakika teklifi geldi.

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve bir süredir transfer tekliflerinin olduğu iddia edilen Mauro Icardi'yi hangi takımın istediği belli oldu.

Geçen sezon bonservisi henüz Galatasaray tarafından alınmadan önce Suudi Arabistan kulüplerinden yaklaşık 40 milyon euro'luk teklif alan yıldız oyuncu bu teklifleri elinin tersiyle iterek sarı - kırmızılılara bonservisiyle birlikte transfer olmuştu.

İşte Icardi'yi isteyen kulüp

Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'dan bu sezonda teklif aldığı ve bunun reddedildiği ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Qadsiyah ilk olarak Alvaro Morata ve Mauro Icardi için kulüplerine teklif götürdü.

Bu tekliflerin reddedilmesinin ardından ise Pierre-Emerick Aubameyang tranfer edildi. Gabonlu golcü Suudi Arabistan ekibinden yıllık 15 milyon Euro kazanacak.