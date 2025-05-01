Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralamak istediği eski sağ beki Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna yakın olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bayern'de işler istediği gibi gitmedi

Sacha Boey için işler şu ana kadar Bayern Münih'te hiç iyi gitmedi. Fransız sağ bek Almanya'daki kariyerinde beş kez sakatlık yaşadı ve toplamda 32 maç kaçırdı.

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Sacha Boey, şu ana kadar Bayern Münih ile tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıktı. Fransız sağ bek söz konusu 17 karşılaşmada iki asist yaptı ve 739 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın eski sağ bekinin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişme

Galatasaray haberlerinin ardından Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri ise ortaya sürpriz bir iddia attı. Tavolieri, Boey'nin Galatasaray'a değil başka kulüplere önerildiğini duyurdu.

Belçikalı gazetecinin aktardığı bilgiye göre Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Boey, menajerler aracılığıyla Marsilya, Nice ve Lyon'a önerildi.

Ayrıca haberde Alman devinin, 24 yaşındaki sağ beki bonservisiyle göndermek istediği bildirildi. Ligue 1 kulüplerinin olası transfer hamlesinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olabileceği de gelen bilgiler arasında.