Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

Sezon başında Atalanta'ya kiralanan devre arasında bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina'ya geçiş yaşan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. İtalyan yıldız için İtalyan basını çarpıcı ifadeler kullandı. İlk olarak Galatasaray'a 2022/2023 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Zaniolo, şampiyonluğun ardından Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Beklediği gibi olmadı

Aston Villa'da istediğini bulamayan oyuncu sezon sonu geri dönmüş ardından ülkesi takımlarından Atalanta'ya kiralık olarak transfer oldu. Orada da tutunamayan oyuncu son kez Fiorentina'ya transfer oldu. Bu transferlerle oyuncu Galatasaray'a 11 milyon Euro'dan fazla para kazandı. Fiorentina, Konferans Ligi yarı finalinde Real Betis ile karşılaştı. 120 dakika sonunda adını finale yazdıran İtalyan ekibinde 106. dakikada oyuna giren ve yaklaşık 15 dakika sahada kalan Zaniolo bir kez bile topla buluşamadı.

İtalyanlardan açıklama

İtalyan Corriere dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonuyla birlikte Türkiye'ye döneceğini açıklayarak şu ifadelere yer verdi; "Zaniolo'nun kaderi belli. Aslında, birkaç hafta önce zaten belliydi: gerekli dakika eşiği (oynanan maçların %60'ı, her birinde en az 30 dakika) aşılmadığı için satın alma opsiyonu gerçekleşmedi, bu da 15,5 milyon euro olarak belirlenmişti. Toplamda, Zaniolo operasyonu (3,2 milyon euro'luk kiralama ücreti ile) neredeyse 19 milyon euro'ya mal olabilirdi. Bu rakamlar, performansla karşılaştırıldığında, düşünmek için hiçbir yer bırakmıyor ve Galatasaray'ın taleplerini küçültme yönünde herhangi bir müzakere yapılmasına izin vermiyor. 1999 doğumlu futbolcu, Atalanta ve Fiorentina ile olan iki fırsatı değerlendirdikten sonra Türkiye'ye geri dönecek ve belki de İtalya'dan başka bir şans bekleyecek."