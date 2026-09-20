Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Brezilyalı Fabinho, Mısırlı Mohamed Salah'ın takımla birlikte ortaya koyduğu performansı övdü.

Salah, Cumartesi akşamı Türkiye Ligi'nin altıncı hafta müsabakaları kapsamında takımını Galatasaray karşısında 4-0'lık büyük bir galibiyete taşıdı.

Fabinho, galibiyetin Trabzonspor'un sergilediği performans sayesinde ek bir değer kazandığını belirtirken, takımın kalesini gole kapatmasının yanı sıra daha fazla gol atabilecek durumda olduğuna dikkat çekti.

Eski Liverpool ve Al-Ittihad yıldızının maç sonrası açıklamalarını Şarku'l Avsat şöyle aktardı: "Kazanmak her zaman önemlidir, ancak bunu güçlü bir performansla elde etmek ona farklı bir tat katıyor. Bütün oyuncular üstün bir görüntü çizdi, dört gol attık ve daha fazlasını da ekleyebilirdik, ayrıca kalemizi gole kapattık. Bu yüzden galibiyetin, bizi özel bir şekilde destekleyen taraftarlarımıza harika bir hediye olduğunu düşünüyorum."

Ayrıca oku: Değişmeyen kalite: Salah, United'ı ezdiği anıları hatırlatarak Galatasaray'ı zora soktu

Brezilyalı orta saha oyuncusu, yeni teknik direktörün (Alman Thomas Reis) başlangıcı hakkında da konuşarak, görevi kısa bir süre önce devralmasına rağmen takımın onun fikirlerini benimsemeye başladığını açıkladı.

Şöyle ekledi: "Teknik direktör bizden ciddi ve güçlü bir şekilde çalışmamızı istedi, sahada agresifliği ortaya koymamızı bekliyor. Görevi devraldığı sürenin kısalığına rağmen bazı değişiklikler yapmayı başardı, ancak savunmanın gücüne ve doğrudan hücum oyununa odaklanıyor. Milli ara, onun fikirlerini daha fazla benimsememiz için bize bir fırsat sunacak, bu yüzden bu dönem faydalı ve olumlu olacak."

Salah'ın parlaması ve üç gol atması hakkında ise Fabinho, Mısırlı oyuncunun bu şekilde ortaya çıkmasının kendisini şaşırtmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Ondan bunu görmeye alışkınım, takıma büyük bir güven veriyor ve büyük maçlar Salah kalitesinde, fark yaratabilecek oyunculara ihtiyaç duyuyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "O çalışkan bir oyuncu ve sahada olduğunda takımın tehlikesi artıyor, takım için büyük bir güç anlamına geliyor. Onun adına çok mutluyum ve Türkiye Ligi'ndeki ilk hat-trick'i için kendisini tebrik ediyorum."

Ayrıca oku: Sevilla bedelini ödedi: Barcelona alışılmış silahıyla "toy" hatalarından kaçındı