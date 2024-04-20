Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten müjde! İşte sözleşmesindeki o madde...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki merak edilen madde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig devi Chelsea'den Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna katılan Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar sahada olamadı.

Faslı yıldız, oynadığı müsabakalarda ise kalitesini göstermeyi başardı. Galatasaray'ın bu nedenle Ziyech'i takımda tutmak istediği aktarılıyor.

Tam da bu noktada Faslı yıldızın Galatasaray'la imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan 15 maçta süre alırsa maddesi devreye girdi ve Faslı yıldızın anlaşması 1 yıl daha uzadı. O madde ise 1 yıl değil 1+1 yıllık ve 15 maçın ardından devreye girecek.

Ziyech ne kadar kazanacak?

Galatasaray'dan geçen sezon 3.5 milyon Euro kazanan Ziyech gelecek sezon ve +1 yılın devreye girmesi halinde sonraki sezon 2 milyon 8 yüz 50 bin Euro maaş alacak.

Faslı yıldızın sezon performansı

Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta süre alan Hakim Ziyech 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KAP açıklaması şöyleydi:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.