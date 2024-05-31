Galatasaray'a geldiği paranın tam 3 katına ülkesine dönüyor!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Köhn, iyi bir yatırım olduğunu şimdiden kanıtladı.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Alman ekibi Hannover'den Galatasaray'ın yolun tutan Köhn, oynadığı futbolla değerini katladı.

Alman yıldız, Galatasaray'da şimdiden Süper Lig ve Süper Kupa sevinci yaşarken takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; devre arasında transfer edilen ve kısa sürede Galatasaray’ın sol bek krizine ilaç olan Derrick Köhn, ülkesine dönebilir. Bir Bundesliga kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, Köhn’ü 3 milyon Euro civarına kadrosuna katmıştı. Yönetim, genç oyuncunun satışına onay vermeye hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz sezon ne yaptı?

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn, toplamda 15 mücadelede görev alırken 1 gol atıp 2 asistlik katkı sundu. Alman oyuncu, ortaya koyduğu performansla alkış aldı.