Galatasaray'a FIFA'dan transfer şoku

Galatasaray, transferle ilgili FIFA'dan gelen haberle sarsıldı.

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'a Alman kulübü Hannover 96'dan kötü haber geldi.

Derrick Köhn'ün transfer parası için Alman kulübü, FIFA 'kartını' kullandı.

Aslan'ın ödeme yapmaması durumunda büyük sorunla karşılaşacağı iddia edildi.

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Galatasaray'a kritik uyarı

Bild'in haberine göre Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euroluk bonservisin 2.5 milyon eurodan fazlasını henüz ödemedi.

Taksitlendirilme istendi

Alman kulübü, sarı-kırmızılı kulübe uyarı geçti. Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.

FIFA tehdidi

Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.

Yıldız sol bek 18 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist ile skora katkı sağladı.