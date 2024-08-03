Galatasaray, 8 numarasını buldu: Brezilyalı orta saha transferinde mutlu son yakın

8 numarasını İngiltere'de bulan Galatasaray, Gabriel Sara hamlesiyle birlikte orta saha transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Galatasaray orta saha transferini bitirmek üzere

Gabriel Sara iddiası gündemi sarstı

Aslan, 15 milyon euro bonservis ödeyebilir

NE OLDU? Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray yeni 8 numarasını İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de buldu. Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

BÜYÜK RESİM: Söylenenlere göre Galatasaray, Gabriel Sara hamlesi için Norwich City'ye yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Brezilyalı orta sahanın yıllık maaşı ise 3 milyon euro olacak.

DAHA FAZLASI: Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Wendel ile anlaşma sağlayamamış ve ardından rotasını Gabriel Sara'ya çevirmişti.

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25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla 53 maça çıktı ve 14 gol, 13 asist kaydetti. Sao Paulo altyapısında yetişen sol ayaklı futbolcu, 2022 yazında 10 milyon euro karşılığında Norwich'e transfer olmuştu.