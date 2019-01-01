Galatasaray 3 transferi açıklıyor!
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Galatasaray'da transfer hereketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar anlaştığı 3 oyuncuyu her an açıklayabilir.
Sabah Gazetesinin haberine göre; Aslan, takımlarıyla sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerini yarın açıklayacak.
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Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı sağlık kontrolünden geçiren Galatasaray bu oyuncularla sözleşme imzalamaya hazır.
İsveç Milli Takımı'yla kampta bulunan Jimmy Durmaz'ın ise önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.