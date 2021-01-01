Galatasaray, 3 isimle yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ardından kadroda bulunan isimlerle yeni sözleşme imzalamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, ikinci kaptan Arda Turan ile Marcao ve Christian Luyindama ile de yeni kontrat imzalanacakç

Hürriyet'de yer alan habere göre, sarı - kırmızılı ekipte seçimli genel kurul öncesi 3 oyuncuyla yeni sözleşme yapılacak. Arda Turan ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıllık olacak.

Fatih Terim istedi, imzalar atılıyor

Arda Turan'ın sözleşmesinde uzatma maddesi olmasına rağmen Galatasaray, bu opsiyona bakmadan tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşme imzalayacak. Öte yandan Fatih Terim de Arda Turan'ın takım arkadaşlarıyla olan iletişiminin kuvvetli olmasını da göz önünen alarak imzaların atılmasını istedi.

Marcao ve Luyindama'nın maaşı

Marcao ve Luyindama ile de yeni sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, iki savunma oyuncusunun maaşlarında da iyileştirme yapacak.

Marcao yıllık 850 bin euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin euro ücret alırken iki ismin yeni maaşları 1.3 milyon seviyelerine çekilecek.

Arda, Marcao ve Luyindama bu sezon ne yaptı?

Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 24 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Marcao ise tüm kulvarlarda 33 maçta 1 gol, 1 asistle oynarken, Luyindama da 25 maçta 2 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.