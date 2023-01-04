Galatasaray, 2022/23 sezonunda Ankaragücü karşısında bir ilki gerçekleştirdi

Galatasaray, Ankaragücü karşısında üst üste altıncı galibiyetini alırken bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Galatasaray geriye düştüğü maçtan galibiyet çıkardı

Kadıköy'e lider gidiyorlar

Sarı-kırmızılılar bir ilki başardı

NE OLDU? Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü MKE Ankaragücü maçından 2-1 galip geldi. Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle rakibini mağlup eden Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'taki derbi için Kadıköy'e lider gidiyorlar.

GALATASARAY NE BAŞARDI? Bundan önce oynadığı beş maçı da kazanan Galatasaray, seriyi altı maça çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon üst üste altı maçını kazanan ilk Süper Lig ekibi oldu.

BAŞKA NE OLDU? Barış Alper Yılmaz, kariyerinde en fazla rakip ceza sahasında topla buluştuğu ve çalım attığı Süper Lig maçını Ankaragücü karşısında oynadı. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Bafetimbi Gomis (7 golle 13 puan) oldu.

İSTATİSTİKLER

SIRADA NE VAR? Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Okan Buruk ve öğrencileri, Kadıköy'de liderlik savaşı verecek.