Galatasaray 10 numarasını Portekiz'den getiriyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın kadrosuna Portekiz'den bir 10 numara katacağı söyleniyor.

Galatasaray, 10 numara transferi yapabilir

Gözünü Portekiz'e çevirdi

Hedefte Joao Mario var

NE OLDU? Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray başarılı geçirdiği son iki yılı yeni sezona da taşımak istiyor. Bu hedefle transfer çalışmalarını titizlikle yürüten sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için gözünü Portekiz'e çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Portekiz basınından SIC Noticias'ın haberine göre, Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Joao Mario geçen sezon toplam 51 maça çıktı ve dokuz gol atıp üç asist kaydetti. 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro ve sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.