Gabriel Jesus'tan Real Madrid yanıtı

Real Madrid karşılaşmasının yıldızlarından Gabriel Jesus, transfer iddialarıyla ilgili konuşurken bir itirafta bulundu.

'nin yıldız oyuncusu Gabriel Jesus, 'de oynamak isteyip istemediği sorularına yanıt verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City'yi konuk ederken, mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı. Gabriel Jesus takımının ilk golünü kaydeden isim oldu.

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Brezilyalı futbolcu, transfer soruları üzerine Manchester City'de mutlu olduğunun altını çizerken, kariyerinde her zaman daha fazlasını istediğini de itiraf etti:

Daha fazla takım

"City ile sözleşmem devam ediyor. Bu takımda yer aldığım, goller attığım ve yardım edebildiğim için çok mutluyum. Şu anda hayatımdan oldukça memnunum ve diğer konuları düşünmüyorum. Harika şeyler başarmak ve hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Genç olmama rağmen kariyerimde önemli başarılar elde ettim. Ancak her zaman daha fazlasını istiyorum. Real Madrid karşılaşması kariyerimin en önemli gecelerinden biriydi. Zor bir maçtı. Real Madrid'in büyüklüğünün farkındayız."

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 17 Mart Salı günü Real Madrid'i konuk edecek.