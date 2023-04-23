Son haftalardaki puan kayıplarının ardından Jesus, takımına olan güvenini yitirmedi.

NE OLDU? Topçular, bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alıyor, ancak son dönemde ciddi bir tökezlenme döneminden geçiyorlar.

Mikel Arteta'nın ekibi; Liverpool, West Ham ve Southampton ile art arda üç maçta berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından iki maç eksiği olan Manchester City, aralarındaki puan farkını gözle görülür bir şekilde azalttı ve beş puana kadar indirdi.

Arsenal, kötü bir dönemden geçerken yıldız forvetleri Gabriel Jesus, takımın soyunma odasındaki konuşmalarını ortaya çıkardı.

NE SÖYLEDİLER: Jesus, Kuzey Londra ekibinin soyunma odasındaki konuşmalardan şöyle bahsetti:

“'İnanmaya devam etmek için yola devam etmeliyiz' dedik. Premier Lig'de şampiyonluk kazanmak çok zor.

"Her zaman mazeret sunmak için burada değiliz, ama bu zor bir lig. Bazı iyi maçlar ve zor maçlar var.

"Son oynadığımız maçlarda zorlu rakiplerle karşılaştık. Son maçlarda bazı puan kayıpları yaşadık, ancak şimdilik değişen bir şey yok.

"Her maç bir final, onlarla bir final gibi yüzleşmek zorundayız. Bizim için sezonun en önemli maçı bu.

"Her puanın lige tesir edeceğini anlamalıyız. Hepimizin dediği gibi, şimdi bir arada kalma zamanı ve tekrar en iyi düzeyimize çıkacağız.

"Son iki maça çok iyi başladık ve sonra topu tutamayıp oynamaya devam ettik. Southampton maçı tam tersiydi.

"Diğer maçlar gibi iyi başlamadık, ama sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, fakat iki puan kaybettik.”

BÜYÜK RESİM: Arsenal şimdi Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda City ile zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor ve Jesus, şunları ekliyor:

"Burada devasa bir kulüp için oynuyoruz ve herkes için elimizden geleni yapıyoruz. Kulüpteki taraftarlar bizim için çok önemli.

"Geri dönüp tekrar odaklanıp güçlü olmak için kendimize hakim olmalıyız, çünkü şu andan itibaren sezonun sonuna kadar her şey olabilir."

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SIRADA NE VAR? Arsenal, efsanevi kadrolarıyla 2003-04 sezonunda Arsene Wenger'in yönetiminde namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı.

Topçular, o zamandan Premier Lig'de şampiyonluk kazanamadı.